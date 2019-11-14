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  4. Рабочий пострадал в результате обрушения на шахте в Свердловской области

Рабочий пострадал в результате обрушения на шахте в Свердловской области

, 19:00 | Светлана Александрова 20

ЧП произошло на шахте «Кальинская», работы на аварийном участке приостановлены.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Thomas Sbampato, Wang Peng, Jannis Grosse, GTW

Обрушение горных пород произошло в четверг на шахте «Кальинская» ОАО «СУБР» в Свердловской области. Как стало известно 5-tv.ru, на глубине около километра произошел горный удар, в результате которого на площади пять квадратных метров обрушились породы, завалив рабочего. 33-летнего Никиту И. подняли на поверхность коллеги и отправили в центральную городскую больницу Североуральска с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом грудной клетки.

Сейчас на аварийном участке все работы приостановлены, само предприятие работает в штатном режиме.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о гибели троих рабочих на руднике «Таймырский», принадлежащем компании «Норникель». Обследовавшие заброшенную шахту мужчины были обнаружены мертвыми. По одной из версий, трагедия произошла в результате выброса ядовитого газа.

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