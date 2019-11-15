«Мне не везет»: Анна Калашникова прокомментировала кражу iPhone 11 Pro Max

Актриса и модель Анна Калашникова в интервью сайту KP.RU прокомментировала инцидент, произошедший с ней в одном из московских дорогих ресторанов. По словам 35-летней знаменитости, iPhone 11 Pro Max, который был украден, ей подарили незадолго до инцидента.

Собираясь на выход из заведения, Анна Калашникова не увидела рядом с собой подарочный пакет с гаджетом стоимостью 130 тысяч рублей.

«После мероприятия в ресторане у меня украли новый телефон, который мне подарили в тот вечер. iPhone был в подарочном пакете. Когда уходили из ресторана, я его не обнаружила около себя. Ну думаю, в моих вещах где-то лежит. Потому что после мероприятия, как всегда, куча пакетов и неразбериха», — сказала Анна Калашникова.

Знаменитость рассказала, что по приезде домой так и не смогла отыскать телефон среди других вещей. Анна Калашникова призналась, что ровно год назад с ней произошла подобная ситуация. Тогда девушка лишилась десятой модели iPhone. По словам актрисы, до этого у нее похожим образом украли два «яблочных» смартфона — iPhone 6 и 7.

«Видимо, мне не везет с новыми телефонами. И история повторяется. Очень надеюсь, что мой новый телефон найдут. Все-таки это дорогой подарок», — отметила Анна Калашникова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актрису и певицу Анну Калашникову обокрали в Москве.