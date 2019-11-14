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  4. Актрису и певицу Анну Калашникову обокрали в Москве

Актрису и певицу Анну Калашникову обокрали в Москве

, 19:17 | Валентин Черников 38

Смартфон звезды похитили в одном из элитных московских ресторанов.

Фото: Instagram @annakalash

Певица и актриса Анна Калашникова лишилась iPhone 11 Pro Max за 130 тысяч рублей. Как сообщили источники 5-tv.ru, смартфон у нее похитили 31 октября в одном из элитных московских ресторанов.

Звезда, известная по проектам «Наша Russia» и «Даешь молодежь», написала заявление в полицию, спустя две недели. Такая запоздалая реакция уменьшает шансы правоохранителей на поимку злоумышленников и возврат гаджета. Причем как выяснилось, заявление у Калашниковой приняли в три часа ночи. Какой порыв побудил бывшую возлюбленную Прохора Шаляпина обратиться к стражам порядка в столь поздний час, осталось неизвестным.

Артистка не в первый раз становится жертвой воришек. Месяцем ранее по возвращении с гастролей в Москву Калашникова оставила в зоне досмотра аэропорта кошелек, а когда вернулась за ним, вещи на месте не было. Там находились деньги — гонорар за выступление, водительские права и банковские карты.

Ранее 5-tv.ru писал, что у актрисы Екатерины Абросиной на спектакле «Война и мир» украли iPhone 10.

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