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  4. «Следующую песню спою на «Евровидении!»: Бузова сделала громкое заявление — видео

«Следующую песню спою на «Евровидении!»: Бузова сделала громкое заявление — видео

, 1:14 | Алиса Маркова Видео 183

О своих намерениях поющая телеведущая сообщила фанатам на грандиозном концерте в Москве.

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Фото, видео: Instagram @buzova86, @buzova.86_love @_buzova_.love

Тема:
Ольга Бузова 675

Известная российская певица и звезда «Дома-2» Ольга Бузова ошарашила своих фанатов, сделав громкое заявление на концерте в Москве. Она сообщила поклонникам, что намерена выступить на конкурсе «Евровидение».

«Следующую песню на английском я спою на «Евровидении», — сказала Бузова перед началом очередной песни, после чего зал буквально взорвался аплодисментами.

Сольный концерт Ольги Бузовой состоялся 14 ноября в «Известия Hall». Выступление поющей телеведущей стало заключительным в программе «Под звуки поцелуев». В ближайшее время звезда собирается начать радовать фанатов новым шоу.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Ольга Бузова снялась в короне и мантии на голое тело.

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