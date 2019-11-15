Известная российская певица и звезда «Дома-2» Ольга Бузова ошарашила своих фанатов, сделав громкое заявление на концерте в Москве. Она сообщила поклонникам, что намерена выступить на конкурсе «Евровидение».

«Следующую песню на английском я спою на «Евровидении», — сказала Бузова перед началом очередной песни, после чего зал буквально взорвался аплодисментами.

Сольный концерт Ольги Бузовой состоялся 14 ноября в «Известия Hall». Выступление поющей телеведущей стало заключительным в программе «Под звуки поцелуев». В ближайшее время звезда собирается начать радовать фанатов новым шоу.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Ольга Бузова снялась в короне и мантии на голое тело.