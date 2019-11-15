«Совсем зазвездилась»: Ольга Бузова снялась в короне и мантии на голое тело

Ольга Бузова вновь спровоцировала интернет-пользователей на грубость и колкие шутки. В Instagram она выложила пост, в котором напомнила о грядущем концерте на одной из московских площадок. К короткому тексту знаменитость прикрепила вызывающее фото.

В кадре Бузова сидит в короне и царской мантии с мехом на голое тело. В зоне декольте виден край ее груди. Нога девушки отставлена вперед, чтобы зритель разглядел характерную красную подошву туфли от модельера Кристиана Лубутена. Певица в королевской позе как бы отшвыривает недостойных и дает понять, кто здесь звезда номер один.

Instagram @buzova86

Эпатажный жест оказался не уникальным. Похожий облик примерял на себя другой «звездный» артист и стилист Сергей Зверев, о чем поклонники напомнили в комментариях. Другая часть подписчиков обратила внимание на маленькую грудь Ольги. С этим вопросом ее докучали не раз, но Бузова старается не обращать внимание на советы хейтеров. Тем более, что скромный размер отличает ее от большинства коллег по цеху.

«Что там прикрыла-то, два прыща?»

«Сделай себе …… (грудь — Прим.ред.), наконец»;

«Голая Бузова на „лабутенах“? Вот это концерт будет!»

«На Зверева похожа»;

«Совсем зазвездилась, уже корону надела», — отреагировали юзеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Бузова не против жить с молодым человеком в своей квартире за 120 миллионов.