Instagram начал в тестовом режиме скрывать число лайков под постами

Instagram объявила о начале тестирования новой функции, благодаря которой счетчик лайков под чужими публикациями оказывается скрытым, сообщается в официальном Twitter-аккаунте социальной сети.

«Начиная с сегодняшнего дня, мы запускаем наш тест по всему миру. Если вы участвуете в нем, то больше не увидите общее количество лайков и просмотров под чужими фотографиями и видео, опубликованными в ленте», — говорится в сообщении.

Twitter @Instagram

По словам разработчиков мобильного приложения, пользователи Instagram в семи странах положительно отреагировали на нововведение. При этом представители социальной сети отметили, что для некоторых юзеров наличие счетчика лайков является принципиально важным. В настоящий момент идет разработка опций, которые позволят видеть «ценность» определенного аккаунта.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «Одноклассники» дали пользователям возможность зарабатывать на прямых трансляциях.