«Одноклассники» дали пользователям возможность зарабатывать на прямых трансляциях

Социальная сеть «Одноклассники» позволит пользователям зарабатывать на стримах. Во время эфира зрители смогут поощрять автора, отправляя ему платные подарки, конвертируемые в денежные средства или виртуальные сервисы соцсети.

Новая система донатов будет полезна блогерам, регулярно создающим оригинальный видеоконтент в «Одноклассниках» и в приложении OK Live, а также пользователям, которые запускают прямые эфиры для своих друзей и подписчиков.

Под плеером с трансляцией теперь появится кнопка «Поддержать», доступная в мобильной и веб-версии соцсети. Нажав на нее, зрители могут выбрать один или несколько платных подарков и отправить автору видеотрансляции вместе с сообщением или анонимно. Виртуальную валюту соцсети («ОКи») можно вывести на карту по курсу 0,42 рубля за 1 ОК, либо потратить внутри соцсети.

В ближайшее время обновление станет доступным для всех пользователей «Одноклассников» — видеоплатформы № 1 в рунете по объему загружаемого видео.

Ok.ru

Ранее 5-tv.ru рассказал о запуске «Одноклассниками» сервиса, пользуясь которым можно обращаться в компании с помощью голосовых и видеозвонков, не выходя из соцсети.