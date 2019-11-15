Дмитрий Тарасов запретил беременной жене загорать на пляже

Российский футболист Дмитрий Тарасов отправился вместе с беременной женой и дочерью на отдых в ОАЭ. Но Дмитрий запретил супруге загорать, опасаясь, что в ее положении солнце может только навредить. Об этом лично сообщила Анастасия Костенко на своей странице в Instagram.

«Все-таки боюсь загорать пузиком и любимый не разрешает, сижу себе на пляже, песочные фигуры мастерю», — написала девушка.

Instagram @kostenko.94

Но наслаждаться морем и свежим ветром модель может вдоволь. Тем более, что, по ее словам, сейчас она находится на сроке, когда обычно у будущих мам включается режим «энерджайзер».

«Отдыхать на немаленьком сроке мне довелось впервые и немного не по себе, что я менее активная. Первые два дня расстроилась: зевала бесконечно, спать рано хотелось, но, Слава Богу, это была акклиматизация», — поделилась супруга Тарасова.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что беременная жена Тарасова сшила для себя и дочки три одинаковых купальника.