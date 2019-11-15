Огненный метеор, пронесшийся над США, попал на видео

Видео огненного метеора, стремительно проносящегося над США, разлетелось по сети. Кадры падения небесного тела засняты над озером Озаркс, штат Миссури. В Facebook-аккаунте NASA Meteor Watch подтвердили факт и рассказали о произошедшем.
Эксперты заявляют — падение небесных тел над США в ноябре является нередким событием. Повода для беспокойства о безопасности людей нет, утверждают специалисты. Об этом пишет американское издание KY3.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что падение метеорита сняли очевидцы в Санкт-Петербурге.