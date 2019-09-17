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  4. Видео: падение «метеорита» сняли очевидцы в Санкт-Петербурге

Видео: падение «метеорита» сняли очевидцы в Санкт-Петербурге

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В сети разгорелся эмоциональный спор о происхождении упавшего с неба тела.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / www.7aktuell.de/Andreas Friedric, ВКонтакте @spbtoday

На северо-востоке Санкт-Петербурга водитель заснял на видео необычное явление в небе. По мнению автомобилиста, ему удалось запечатлеть не что иное, как метеорит. Ролик с неопознанным летающим объектом автор опубликовал в соцсети.

Инцидент произошел около полуночи в воскресение, 15 сентября. Яркая «звезда» упала с неба во время сильного дождя. Мнения по поводу происхождения небесного тела кардинально разделились. Подписчики предположили самые неоднозначные теории появления объекта над Северной столицей, вплоть до «это Лунтик прилетел». Однако среди посмотревших необычный ролик нашлось много скептиков.

«Капля дождя в свете ламп — метеорит?! У автора богатая фантазия!»

«Это НЛО!»

«Дрон навернулся!»

«Расходимся — отражение преломления света при пасмурной погоде, меняющее позицию во время движения», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что необычное явление в Павловском дворце взорвало сеть.

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