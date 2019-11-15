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Нет управы на переправе: водитель-лихач сбил сотрудника ГИБДД в Якутии

, 16:54 | Игорь Рязов Видео 27

Якутские водители приняли перекрывший им путь полицейский автомобиль за сигнал ехать быстрее.

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Фото, видео: РИА Новости / Максим Богодвид; Вконтакте @irkdtp

Сотрудника ГИБДД сбили в Якутии при попытке остановить массовое движение автомобилей по еще не открытой ледовой переправе через реку Лену. Судя по видео, перекрывшую путь полицейскую машину водители приняли за указание давить на газ.

На кадрах с места ДТП можно увидеть, что автомобилисты вовсю ездят по ледовой переправе. В какой-то момент поперек нее встала полицейская машина. Из нее выбежал сотрудник ГИБДД, сначала попытавшийся остановить легковой автомобиль, а затем — универсал. От удара о последний гаишник упал на землю. Он сам встал на ноги и пошел к своему автомобилю.

Его коллега тем временем направился в другую сторону, чтобы затормозить машины, едущие прямо на него. Никто не спешил выполнять требования второго полицейского — якутские водители просто объезжали его на приличной скорости. Наконец, кому-то не повезло — один легковой автомобиль не смог проехать, забуксовав. Инспектор поспешил к нему.

Несмотря на неудачу одного из водителей, другие продолжили пользоваться переправой. На последних кадрах видно женщину с сумкой и пакетом, которая идет по ней пешком.

Местный новостной портал ЯСИА сообщает, что инцидент произошел на ледовой переправе через реку Лену по маршруту Якутск — Нижний Бестях. Ее официально до сих пор не открыли.

Водителя, сбившего автоинспектора, нашли. Им оказался мужчина 39 лет, неоднократно привлекавшийся к ответственности за превышение скорости. Ему грозит наказание за оставление места ДТП и отказ остановиться по требованию полицейского.

Ранее 5-tv.ru публиковал другое видео, посвященное дорожным стражам, — в соцсетях пришли в возмущение из-за кадров с пьяными сотрудниками ДПС.

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