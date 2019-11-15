«Гнать таких надо»: соцсети возмущены видео с «пьяными» сотрудниками ДПС

Сотрудников ДПС, по всей видимости, находящихся в состоянии опьянения, сняли на камеру в Приморском крае. Видеоролик активно распространяется в соцсетях.

Видео сняла сотрудница продуктового магазина в городе Артем. Сначала на кадрах видны двое мужчин в форме ДПС, которые находятся на улице.

«Еле на ногах. И за рулем, что самое страшное», — сказала оператор.

После этого один из мужчин заходит в магазин. Он шатается, говорит неразборчиво и не может расплатиться за товар.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от dps kontrol Благовещенск (@dpskontrol_28rus) 14 Ноя 2019 в 7:19 PST

Пользователей соцсетей возмутило видео с, предположительно, нетрезвыми сотрудниками полиции.

«Позорище! Гнать таких надо со службы!»

«Хочешь выпить — форму сними, не позорь ее!»

«Ну, тут видно же, что пьянь», — гласят комментарии.

На сайте УМВД по Приморскому краю опубликовано сообщение о проведении служебной проверки. Утверждается, что личности героев видео установлены. На время разбирательства их отстранили от службы. Им грозит увольнение.

Ранее 5-tv.ru писал о случае, когда сотрудники ДПС отпустили пьяного коллегу, находившегося за рулем.