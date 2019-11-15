«Гнать таких надо»: соцсети возмущены видео с «пьяными» сотрудниками ДПС

Сотрудников ДПС, по всей видимости, находящихся в состоянии опьянения, сняли на камеру в Приморском крае. Видеоролик активно распространяется в соцсетях.
Видео сняла сотрудница продуктового магазина в городе Артем. Сначала на кадрах видны двое мужчин в форме ДПС, которые находятся на улице.
«Еле на ногах. И за рулем, что самое страшное», — сказала оператор.
После этого один из мужчин заходит в магазин. Он шатается, говорит неразборчиво и не может расплатиться за товар.
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Пользователей соцсетей возмутило видео с, предположительно, нетрезвыми сотрудниками полиции.
«Позорище! Гнать таких надо со службы!»
«Хочешь выпить — форму сними, не позорь ее!»
«Ну, тут видно же, что пьянь», — гласят комментарии.
На сайте УМВД по Приморскому краю опубликовано сообщение о проведении служебной проверки. Утверждается, что личности героев видео установлены. На время разбирательства их отстранили от службы. Им грозит увольнение.
Ранее 5-tv.ru писал о случае, когда сотрудники ДПС отпустили пьяного коллегу, находившегося за рулем.