Гигантский голубь и странные танцы: Little Big опубликовал клип на песню Go Bananas

Российская рейв-группа Little Big представила новый клип на заглавную песню с альбома Go Bananas. За несколько часов видео набрало почти полмиллиона просмотров на YouTube.
Как и другие работы коллектива, ролик полон абсурда и отсылок к культурным явлениям. В нем можно увидеть намеки на известные франшизы: «Гарри Поттер», «Вселенная Марвел» и на ее правообладателя — компанию «Дисней» в виде заглавного символа Микки Мауса.
Не обошли создатели и намеки на российскую действительность: скромные домашние посиделки, старая бытовая техника, сельское хозяйство, офисные будни, погоня за брендами и модными трендами, низкие доходы населения. Последнее показали во фрагменте, где гигантский голубь кормит хлебом прохожих.
В песне минимум слов и простой припев «Я человек-банан», который подводит черту под безумием на экране.
Ранее 5-tv.ru писал, что автора клипов Little Big Алину Пязок признали режиссером года.