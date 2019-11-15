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  4. Гигантский голубь и странные танцы: Little Big опубликовал клип на песню Go Bananas

Гигантский голубь и странные танцы: Little Big опубликовал клип на песню Go Bananas

, 13:12 | Валентин Черников Видео 81

В видеоролике коллектив посмеялся над модными брендами.

Фото, видео: YouTube / Little Big

Российская рейв-группа Little Big представила новый клип на заглавную песню с альбома Go Bananas. За несколько часов видео набрало почти полмиллиона просмотров на YouTube.

Как и другие работы коллектива, ролик полон абсурда и отсылок к культурным явлениям. В нем можно увидеть намеки на известные франшизы: «Гарри Поттер», «Вселенная Марвел» и на ее правообладателя — компанию «Дисней» в виде заглавного символа Микки Мауса.

YouTube / Little Big

Не обошли создатели и намеки на российскую действительность: скромные домашние посиделки, старая бытовая техника, сельское хозяйство, офисные будни, погоня за брендами и модными трендами, низкие доходы населения. Последнее показали во фрагменте, где гигантский голубь кормит хлебом прохожих.

В песне минимум слов и простой припев «Я человек-банан», который подводит черту под безумием на экране.

Ранее 5-tv.ru писал, что автора клипов Little Big Алину Пязок признали режиссером года.

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