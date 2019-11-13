Автора клипов Little Big Алину Пязок признали режиссером года

Автор клипов российской рэйв-группы Little Big и белорусского рэпера ЛСП Алина Пязок получила премию «Режиссер года». Награду в этой номинации ей присвоил журнал Glamour.

Как отметило издание, на счету 29-летнего клипмейкера такие работы, как YouTube-шоу на канале «Кликклак», видеоролики для таких исполнителей, как Гуф, Noize MC, Баста, Элджей & Feduk. Для последней пары Пязок сняла клип на песню «Розовое вино». Благодаря этому трек стал известен на Западе и «зацепил» даже сына Мика Джаггера.

Instagram @glamour_russia

Мировую знаменитость Алина обеспечила и сатирическому проекту Little Big, став режиссером его клипов, продюсером и сооснователем, уточняет сайт 78.ru. Один лишь ролик на песню Skibidi ее авторства собрал на YouTube больше 300 миллионов просмотров.

Ранее 5-tv.ru писал, что Никита Ефремов и Мария Ивакова получили награду журнала Glamour в номинации «Пара года».