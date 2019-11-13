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  4. Автора клипов Little Big Алину Пязок признали режиссером года

Автора клипов Little Big Алину Пязок признали режиссером года

, 15:43 | Валентин Черников 36

Российский режиссер получила награду журнала Glamour.

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Фото, видео: Instagram @alina_pasok, @glamour_russia

Автор клипов российской рэйв-группы Little Big и белорусского рэпера ЛСП Алина Пязок получила премию «Режиссер года». Награду в этой номинации ей присвоил журнал Glamour.

Как отметило издание, на счету 29-летнего клипмейкера такие работы, как YouTube-шоу на канале «Кликклак», видеоролики для таких исполнителей, как Гуф, Noize MC, Баста, Элджей & Feduk. Для последней пары Пязок сняла клип на песню «Розовое вино». Благодаря этому трек стал известен на Западе и «зацепил» даже сына Мика Джаггера.

Instagram @glamour_russia

Мировую знаменитость Алина обеспечила и сатирическому проекту Little Big, став режиссером его клипов, продюсером и сооснователем, уточняет сайт 78.ru. Один лишь ролик на песню Skibidi ее авторства собрал на YouTube больше 300 миллионов просмотров.

Ранее 5-tv.ru писал, что Никита Ефремов и Мария Ивакова получили награду журнала Glamour в номинации «Пара года».

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