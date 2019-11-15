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  4. Гагарина зажгла на сцене в ультракоротком платье — видео

Гагарина зажгла на сцене в ультракоротком платье — видео

, 13:52 | Мия Субботина Видео 850

Артистка опубликовала фрагменты с концерта в сторис на своей странице в социальной сети.

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Фото, видео: Instagram @gagara1987

Российская певица Полина Гагарина дала концерт в одном из городов и удивила зрителей чересчур коротким платьем, пишет Утро.ру.

На кадрах артистка в блестящем красном мини зажигательно двигается под песню «Шагай», а потом ее подхватывает на руки один из танцоров. Зрители остались в восторге от хореографии звезды. Видео с выступления Гагарина опубликовала в сторис на своей странице в Instagram.

Instagram @gagara1987

А на первых минутах концерта артистка появилась в длинном белом платье, которое произвело ошеломительное впечатление на поклонников Гагариной.

«Волшебно красивое платье!»;

«Ну, прям невеста»;

«Королева-лебедь», — восхищенно заметили фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что двухлетняя дочь Полины Гагариной рассмешила маму «хулиганским» высказыванием.

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