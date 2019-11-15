Российская певица Полина Гагарина дала концерт в одном из городов и удивила зрителей чересчур коротким платьем, пишет Утро.ру.
На кадрах артистка в блестящем красном мини зажигательно двигается под песню «Шагай», а потом ее подхватывает на руки один из танцоров. Зрители остались в восторге от хореографии звезды. Видео с выступления Гагарина опубликовала в сторис на своей странице в Instagram.
А на первых минутах концерта артистка появилась в длинном белом платье, которое произвело ошеломительное впечатление на поклонников Гагариной.
«Волшебно красивое платье!»;
«Ну, прям невеста»;
«Королева-лебедь», — восхищенно заметили фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что двухлетняя дочь Полины Гагариной рассмешила маму «хулиганским» высказыванием.