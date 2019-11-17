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  4. Илон Маск намерен победить аутизм с помощью чипов в мозгу

Илон Маск намерен победить аутизм с помощью чипов в мозгу

, 4:28 | Алиса Старжевская 20

Инженер уверен — будущая разработка поможет преодолеть человечеству ряд болезней головного мозга.

Фото: REUTERS/Mike Blake/File Photo

Американский бизнесмен Илон Маск — на пороге открытия в области техники и медицины. Основатель компании Neuralink утверждает, что его специалисты нашли способ бороться с целым спектром заболеваний головного мозга, в том числе аутизмом, шизофренией и амнезией.

Как пишет сайт Teleprogramma.pro, речь идет о чипе, который будет вживляться в мозг, а затем сохранять для него необходимую информацию. Воплотить задумку инженер планирует вместе с нейротехнологической компанией.

В интервью ведущему YouTube-шоу «Подкаст искусственного интеллекта» Лексу Фридману Илон Маск признался, что на разработку чипа его натолкнули проблемы окружающих с памятью. Предприниматель предположил, что применение технологии позволит мировой общественности победить аутизм, шизофрению и амнезию.

Изобретатель подчеркнул, что за вживлением чипа в человеческий мозг стоит более глобальная цель. Результаты разработки помогут объединить уже существующую информацию с искусственным интеллектом. Это позволит ученым не только лучше понять процесс работы мозга, но и сдержать возможное восстание машин.

Ранее 5-tv.ru писал, что Илон Маск представил звездолет для путешествий на Луну и Марс.

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