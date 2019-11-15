Екатерина Климова взволновала фанатов снимками с заплаканными глазами

Звезда театра и кино Екатерина Климова вызвала беспокойство поклонников фотографиями в Instagram. На снимках у актрисы глаза на мокром месте. На вопрос в комментариях, устала ли она или плакала, Климова ответила: «И то, и другое».

Instagram @klimovagram

Фанатов успокоили подписчики, знакомые с творчеством артистки. Как оказалось, Екатерина плакала в одной из сцен спектакля «Мастер и Маргарита», в котором исполняет главную женскую роль. Роман Михаила Булгакова поставил на сцене Сергей Алдонин и сыграл в нем роль Воланда. Зрители неоднозначно оценили режиссерское видение произведения, но похвалили Климову за образ роковой красавицы Маргариты.

На фотографиях из Тюмени артистка сидит в гримерной после спектакля. Она еще не смыла грим и не вытерла глаза, отчего кажется грустной. Но улыбку на ее лице вызвал необычный букет цветов от поклонников — корзина роз и лилий с сибирским колоритом в виде местных растений и шишек. В посте Климова написала, что очень хочет домой, но счастлива что зрители принимают ее и коллег по сцене с морем цветов и бурей оваций.

Ранее 5-tv.ru писал, что Екатерина Климова в воздушном платье устроила фотосессию в воде.