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«Это то, о чем я думаю?»: Лобода в откровенном платье заинтриговала фанатов

, 18:41 | Валентин Черников Фото 60

Поклонники напряглись в ожидании нового альбома певицы.

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Фото, видео: Instagram @lobodaofficial

Светлана Лобода подогрела к себе интерес фанатов новым постом в Instagram. В микроблоге звезда выложила снимок в откровенном блестящем платье и таких же каблуках.

Под фото певица оставила надпись из двух слов: «Понедельник скоро». Что имела в виду Светлана, поклонники до конца не поняли. Следящие за творчеством артистки фолловеры уверены: она анонсировала выход очередного альбома. Предположившие этот вариант попросили Светлану не томить их ожиданием. Проблема в том, что Лобода не уточнила, какой понедельник имеет в виду.

Instagram @lobodaofficial

Другая часть подписчиков ответила знаменитости прямо: выход очередной пластинки им безразличен в отличие от ее откровенных фотографий. Певицу похвалили за внешние данные и удивились, как 37-летней матери удается совмещать карьеру и воспитание дочери.

«Какая интриганка, я не могу!»

«Выглядите восхитительно! Как вы успеваете, так много работая, быть хорошей мамой?»

«Это то, о чем я думаю?» — отреагировали в комментариях.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лобода выложила сексуальный снимок из постели.

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