Автор 50-летнего письма в бутылке пообщался с нашедшим его жителем США

Автор письма в бутылке, написанного в 1969 году, пообщался с человеком, который нашел послание 50 лет спустя. Американцу Тайлеру Иванофф удалось разыскать человека, бросившего послание в море.

Загадочное письмо Тайлер нашел еще летом. В бутылке, которую он обнаружил на побережье Алсяски, лежала бумага с текстом на русском языке. Молодой человек опубликовал запись в социальных сетях с просьбой помочь с переводом.

Огласка помогла найти автора послания — им оказался 86-летний Анатолий Боцаненко. Мужчина был капитаном плавбазы. В тот год его команда досрочно выполнила план — в честь этого события было решено бросить в море письмо в бутылке. Нашедшему рабочие пожелали «здоровья и хорошего плавания».

Боцаненко и Иванофф провели сеанс видеосвязи. Тайлер, по словам россиянина, показал ему своих шестерых детей. Сам Анатолий сообщил своему «другу по переписке» о том, что он рад находке.

«Мне очень приятно, что именно он обнародовал эту бутылку и что она попала именно в США, именно на Аляску. Это просто чудо, что из Охотского моря туда добралась бутылка за 50 лет», — цитирует Анатолия Боцаненко RT на своем Telegram-канале.

RT

Ранее 5-tv.ru писал о том, что житель Аляски выловил в море бутылку с запиской из СССР 1969 года.