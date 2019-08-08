Житель Аляски Тайлер Иванофф выловил в море бутылку с запиской, написанную советскими моряками в 1969 году. О неожиданной находке он сообщил на своей странице в Facebook, приложив фото бутылки и послания и попросив помочь перевести текст.

facebook @ tylerivanoff

«Сердечный привет от Русского флота Дальневосточного пароходства. Флот В. Р. Х. Ф. из п/б „Сулак“. Приветствую Вас, кто найдет эту бутылку, просим сообщить по адресу: Владивосток-43 В. Р. Х. Ф. из п/б „Сулак“ всему экипажу. Желаем вам хорошего здоровья, долгих лет жизни и счастливого плавания», — говорится в записке, датированной 20 июня 1969 года.

Среди пользователей нашлось много желающих прочитать текст, и переводчик в конце концов нашелся. Один из пользователей отыскал даже старую фотографию плавбазы «Сулак». Теперь заинтригованное интернет-сообщество надеется найти если не авторов послания, то хотя бы их родственников.

facebook @ tylerivanoff

По данным сайта «Водный транспорт», плавбаза «Сулак» была построена в 1966 году в Японии, списана и отправлена на металлолом в 1992 году. Портом приписки судна был Владивосток, владелец — ВРПО «Дальрыба МРХ СССР».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о послании в бутылке, которое во времена СССР оставили в стенной нише челябинского роддома.