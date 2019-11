Боец ММА из Бахрейна с жутким хрустом сломал ногу об соперника из Литвы (18+)

Боец ММА из Бахрейна Хуссейн Айяд Абдулла получил страшную травму во время боя с литовцем Маттисом Захаровсом на турнире Brave FC. Видео не для слабонервных, на котором запечатлен эпизод схватки, распространилось в интернете.

Все произошло в самом начале встречи — на второй минуте первого раунда. На кадрах видно, как Хуссейн, который считался фаворитом боя, наносит удар Захаровсу правой ногой в район бедра, в этот момент раздается жуткий хруст, и боец падает. Подбежавший рефери останавливает бой, тут же к спортсмену сбегаются медики.

A checked low kick by Matiss Zaharovs shatters Hussain Maki's leg at Brave CF 29. Thankfully you don't see much, but hearing it is enough. pic.twitter.com/acR6ExpkHO