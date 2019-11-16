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  4. Боец ММА из Бахрейна с жутким хрустом сломал ногу об соперника из Литвы (18+)

Боец ММА из Бахрейна с жутким хрустом сломал ногу об соперника из Литвы (18+)

, 2:34 | Светлана Александрова Внимание: шокирующие кадры! 14

Видео не для слабонервных страшного эпизода боя между Хуссейном Аяд Абдуллой и Маттисом Жаровсом распространилось в интернете.

Фото: Instagram @hussain_m_ayad

Боец ММА из Бахрейна Хуссейн Айяд Абдулла получил страшную травму во время боя с литовцем Маттисом Захаровсом на турнире Brave FC. Видео не для слабонервных, на котором запечатлен эпизод схватки, распространилось в интернете.

Все произошло в самом начале встречи — на второй минуте первого раунда. На кадрах видно, как Хуссейн, который считался фаворитом боя, наносит удар Захаровсу правой ногой в район бедра, в этот момент раздается жуткий хруст, и боец падает. Подбежавший рефери останавливает бой, тут же к спортсмену сбегаются медики.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бойцу ММА Джеффу Монсону, несколько лет назад ставший российским гражданином, перенес операцию по замене поврежденного многочисленными травмами тазобедренного сустава на титановый.

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