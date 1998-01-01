48-летний спортсмен и с недавних пор российский политик Джефф Монсон выписался из миасской больницы после проведения операции по замене тазобедренного сустава, сообщает телеканал «360».
Сложное оперативное вмешательство проводил травматолог-ортопед Андрей Филиппов, оно продолжалось 45 минут. Левое бедро Джеффу Монсону заменили на титановое из-за многочисленных травм спортсмена.
Руководство больницы и боец ММА по итогам операции провели брифинг, на котором генеральный директор клиники Степан Фирсов подтвердил, что у Джеффа Монсона были все необходимые показания для вмешательства. Врачи отметили, что восстановление идет достаточно быстро. Монсон начал ходить самостоятельно уже на шестой день.
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Спортсмен временно передвигается на костылях и для удобства надевает шлепанцы.
Ранее Пятый канал сообщил, что боец ММА и депутат городского округа Красногорск Московской области Джефф Монсон перенес операцию по замене тазобедренного сустава в миасской клинике FMS. Это произошло 14 января.