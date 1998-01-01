Джеффа Монсона выписали из миасской больницы после операции — видео

, 17:17 Видео 37

Бойцу ММА поставили искусственное титановое бедро.

Фото, видео: Facebook @SnowmanMonson, YouTube @Телеканал 360

Тема:
Джефф Монсон 21

48-летний спортсмен и с недавних пор российский политик Джефф Монсон выписался из миасской больницы после проведения операции по замене тазобедренного сустава, сообщает телеканал «360».

Сложное оперативное вмешательство проводил травматолог-ортопед Андрей Филиппов, оно продолжалось 45 минут. Левое бедро Джеффу Монсону заменили на титановое из-за многочисленных травм спортсмена.

Руководство больницы и боец ММА по итогам операции провели брифинг, на котором генеральный директор клиники Степан Фирсов подтвердил, что у Джеффа Монсона были все необходимые показания для вмешательства. Врачи отметили, что восстановление идет достаточно быстро. Монсон начал ходить самостоятельно уже на шестой день.

— Вчера было больно, но эту операцию я ждал очень давно и наконец-то решился на нее. Операция прошла хорошо, доктора, медсестры и весь персонал сработали отлично, — говорит Джефф Монсон.

Спортсмен временно передвигается на костылях и для удобства надевает шлепанцы.

Ранее Пятый канал сообщил, что боец ММА и депутат городского округа Красногорск Московской области Джефф Монсон перенес операцию по замене тазобедренного сустава в миасской клинике FMS. Это произошло 14 января.

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