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  4. Цискаридзе попросил правительство вернуть отсрочку от армии музыкантам и танцорам

Цискаридзе попросил правительство вернуть отсрочку от армии музыкантам и танцорам

, 7:16 | Светлана Александрова Видео 7

По мнению ректора Академии имени Вагановой, на обучение деятелей культуры государство тратит большие деньги, а потом они теряют полученные навыки, при службе в вооруженных силах.

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Фото, видео: ТАСС/Прокофьев Вячеслав, /Ковалев Петр, /Карпухин Сергей, /Савостьянов Сергей

Ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе попросил правительство рассмотреть возможность возвращения отсрочки от армии для деятелей искусства и культуры. Свое пожелание знаменитый танцор озвучил на Международном культурном форуме в Санкт-Петербурге. Он отметил, что музыканты, у которых «поставлены руки», и артисты балета за время военной службы теряют навыки, в то время как на их обучение государство потратило большие деньги.

«Это, к сожалению, не очень совместимо с нашей профессией», —цитирует Цискаридзе ТАСС.

По словам артиста, отсрочка необходима не только студентам творческих вузов, но и юношам, которые уже работают в театрах или музыкальных коллективах. Сейчас такие коллективы ограничены квотами. В правительстве пообещали отрегулировать этот вопрос.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в Перми артистам балета разрешили проходить альтернативную службу в армии на театральных подмостках, но все-таки на чужбине.

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