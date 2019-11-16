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«И похуже люди бывали»: Пригожин о намерении Бузовой участвовать в «Евровидении»

, 4:03 | Светлана Александрова 17

По словам продюсера, голос на европейском песенном конкурсе давно не имеет значения, но вот научиться попадать в ноты певице все-таки неплохо бы научиться.

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Фото, видео: Instagram @prigozhin_iosif, @buzova.86_love @_buzova_.love

Тема:
Ольга Бузова 676

Если поющая телеведущая Ольга Бузова хочет представлять Россию на европейском песенном конкурсе, пусть выступает, там бывали исполнители и похуже. Так продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал заявление певицы и ведущей «Дома-2», что следующую песню на английском языке она споет на «Евровидении».

«Запретить мы ей этого не можем. Если есть желание такое у нее, то пусть выступает. Там и похуже люди бывали. Мы постоянно обсасываем это „Евровидение“, как конфету, от которой уже одна палочка осталась. Ведь „Евровидение“ это давно не про голос», — сказал Пригожин в интервью НСН.

При этом продюсер сомневается, что Бузова сможет петь живьем, без фонограммы, как этого требуют условия конкурса. Ведь, по его словам, попадать в ноты у нее не всегда получается.

«Может быть, она подтянется за это время, чувство ритма у нее есть», — предположил Пригожин.

О своем намерении выступить на «Евровидении», как сообщал 5-tv.ru, Ольга Бузова заявила со сцены во время сольного концерта в «Известия Hall» в Москве 14 ноября.

Тема:
Ольга Бузова 676
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