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Бюджетникам могут установить минимальную планку зарплаты

, 8:07 | Игорь Рязов Видео 38

Госдума может запретить платить учителям, врачам и другим работникам бюджетной сферы меньше двух прожиточных минимумов.

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Фото, видео: ТАСС/Курсков Евгений, /Новодережкин Антон, /Крымский Феликс, /Бобылев Сергей, /Геодакян Артем

Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект о минимальной планке зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах. Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Законодательная инициатива исходит от парламента Северной Осетии. Законопроект предполагает внесение изменений в 114-ю статью Трудового кодекса. Если его примут, бюджетникам будет нельзя платить за месяц работы меньше двукратной величины прожиточного минимума, установленного в регионе.

В документе уточняется, что законопроект затронет медицинских работников, преподавателей и учителей, а также госслужащих из сферы культуры.

Средства на реализацию законопроекта предлагается брать из федерального бюджета, доходы которого увеличились в результате роста экономики, ВВП и производственной сферы.

Ранее 5-tv.ru выпускал репортаж о том, что реальные зарплаты учителей оказались не такими высокими, как указывал Росстат.

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