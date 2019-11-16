Бюджетникам могут установить минимальную планку зарплаты

Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект о минимальной планке зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах. Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Законодательная инициатива исходит от парламента Северной Осетии. Законопроект предполагает внесение изменений в 114-ю статью Трудового кодекса. Если его примут, бюджетникам будет нельзя платить за месяц работы меньше двукратной величины прожиточного минимума, установленного в регионе.

В документе уточняется, что законопроект затронет медицинских работников, преподавателей и учителей, а также госслужащих из сферы культуры.

Средства на реализацию законопроекта предлагается брать из федерального бюджета, доходы которого увеличились в результате роста экономики, ВВП и производственной сферы.

Ранее 5-tv.ru выпускал репортаж о том, что реальные зарплаты учителей оказались не такими высокими, как указывал Росстат.