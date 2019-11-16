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Умер политик Никита Исаев

, 10:24 | Нюра Незванова 11 386

Политический деятель скончался в возрасте 41 года.

Фото: Facebook @nikita.isaev.3

Политик Никита Исаев скончался на 42 году жизни. Как стало известно 5-tv.ru, мужчина умер в поезде во время поездки из Тамбова в Москву. В социальной сети политика около 13 часов назад появился пост, где он рассказывает, что направляется в столицу. По роковому стечению обстоятельств, он стал последним в его жизни.

По предварительной версии, у него произошла остановка сердца.

Никита Исаев являлся лидером общественно-политического движения «Новая Россия» и директором Института актуальной экономики.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что художник Владимир Артыков умер в Москве.

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