Художник Владимир Артыков умер в Москве

Живописец и режиссер, почетный член Российской академии художеств Владимир Артыков скончался в столице в возрасте 85 лет, сообщает «Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник.

«Владимир Аннакулиевич ушел из жизни 13 ноября у себя дома на ул. Малая Дмитровка», — цитирует собеседника агентство.

Владимир Артыков — художник-живописец, также являлся режиссером ряда документальных фильмов и работал художником-постановщиком театра и кино. Его полотна выставлены в Третьяковской галерее, государственных музеях России и СНГ, а также у частных коллекционеров из США, Британии, Норвегии, Венгрии и Турции. Известно, что картина «Незабываемый 1919 год» представлена в музее ФСБ.

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