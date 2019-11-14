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  4. Художник Владимир Артыков умер в Москве

Художник Владимир Артыков умер в Москве

, 9:44 | Мия Субботина 68

Живописец и режиссер скончался в возрасте 85 лет.

Фото: Kino-teatr.ru

Живописец и режиссер, почетный член Российской академии художеств Владимир Артыков скончался в столице в возрасте 85 лет, сообщает «Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник.

«Владимир Аннакулиевич ушел из жизни 13 ноября у себя дома на ул. Малая Дмитровка», — цитирует собеседника агентство.

Владимир Артыков — художник-живописец, также являлся режиссером ряда документальных фильмов и работал художником-постановщиком театра и кино. Его полотна выставлены в Третьяковской галерее, государственных музеях России и СНГ, а также у частных коллекционеров из США, Британии, Норвегии, Венгрии и Турции. Известно, что картина «Незабываемый 1919 год» представлена в музее ФСБ.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в хабаровской школе пятиклассник умер перед началом уроков.

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