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  4. «Совершенство!»: Анастасия Ивлеева взбудоражила сеть фото в кружевном боди

«Совершенство!»: Анастасия Ивлеева взбудоражила сеть фото в кружевном боди

, 12:26 | Ниса Мурзанаева Фото 2 555

28-летняя телеведущая продемонстрировала свою невероятную сексуальность и шарм.

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Фото, видео: Instagram @_agentgirl_

Экспериментально доказано — телеведущая Анастасия Ивлеева способна за три часа свести с ума более полумиллиона подписчиков. Именно столько фолловеров поставили «лайк» на последний пост знаменитости в Instagram. 28-летний блогер опубликовала в соцсеть фото в провокационном наряде. Для фотосессии звезда надела откровенное черное боди, украшенное кружевом. Сексуальный образ популярной красотки дополнил яркий алый маникюр.

«Утро. Москва», — лаконично подписала пост знаменитость.

Instagram @_agentgirl_

Поклонники Анастасии Ивлеевой пришли в полный восторг от горячего снимка кумира. Под фотографией набралось более тысячи восхищенных комментариев фанатов.

«Обалдеть»;

«Божественна»;

«Совершенство», — написали фолловеры.

В настоящий момент на знаменитого блогера в соцсети подписаны более 13 миллионов человек. Невероятная популярность обрушилась на голову Анастасии Ивлеевой в 2017 году после премьеры очередного сезона проекта «Орел и Решка». Девушка приняла участие в теле-шоу в качестве ведущей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анастасия Ивлеева редко видится с мужем Элджеем.

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