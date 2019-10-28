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Настя Ивлеева призналась, что редко видится с мужем Элджеем

, 14:29 303

Ведущая программы «Орел и решка» почти не бывает в России.

Фото: Instagram @_agentgirl_

Телеведущая Анастасия Узенюк, до брака — Ивлеева, рассказала, что ей так и не удалось насладиться семейной идиллией с рэпером Элджеем, пишет портал Teleprogramma.pro. Молодые люди поженились в сентябре этого года. Вскоре звезда экрана отправилась на съемки очередного сезона программы «Орел и решка».

С тех пор ситуация в семейной жизни супругов не изменилась. Недавно Настя побывала в Стране восходящего солнца, а теперь покоряет США. Один из поклонников видеоблогера в соцсетях попросил рассказать о совместной жизни с мужем. На это Узенюк констатировала, что ее почти не бывает в России.

Недостаток близости пара компенсирует встречами за границей. Ведущая призналась, что время от времени ей выпадает случай увидится с Элджеем во время съемок. Рэп-исполнителель устраивает жене сюрприз с неожиданным появлением в городе, где она на этот момент работает.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ивлеева рассказала, почему не хочет заводить детей.

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