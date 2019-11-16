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Решетова посвятила месячному сыну проникновенный пост

, 14:37 | Ниса Мурзанаева Фото 685

Невеста Тимати подарила жизнь малышу 16 октября 2019 года. Роды длились 18 часов.

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Фото, видео: Instagram @volkonskaya.reshetova

Анастасия Решетова и рэпер Тимати отмечают месяц с того дня, как на свет появился их общий ребенок. Малыш Ратмир родился 16 октября 2019 года. Молодая мама опубликовала в Instagram проникновенный пост, посвященный маленькому сыну. Модель поделилась с подписчиками, какими сложными были роды и каким счастьем было увидеть долгожданного наследника.

«Нашему сыночку сегодня исполнился ровно месяц. Первая дата», — гордо сообщила знаменитость.

Анастасия Решетова рассказала, что родила позже предполагаемого срока. Врачи предлагали кесарево сечение, однако модель отказалась. Красавице хотелось, чтобы малыш сам выбрал, когда ему появляться на свет. Долгожданные роды прошли для невесты Тимати весьма болезненно.

«Настоящие схватки не спутаешь ни с чем. Как я была счастлива! Пофиг, что очень больно. Все началось ночью. Спустя 18 часов родового процесса с последними лучами солнца он появился на свет. Счастье. Космос…», — написала в соцсети звезда.

Instagram @volkonskaya.reshetova

Поклонники Анастасии Решетовой по достоинству оценили искренний пост кумира. Фанаты звезды были растроганы душевной публикацией о сыне любимицы.

«Как мило вы все расписали»;

«Такая красивая история»;

«Как это трогательно», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анастасия Решетова показала, как кормит новорожденного малыша.

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