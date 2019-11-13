Анастасия Решетова показала на фото, как кормит малыша

Пост Анастасии Решетовой с новорожденным сыном вызвал активное обсуждение в сети, сообщает сайт «Дни.ру». Уже прошел практически месяц с рождения, и модель впервые поделилась с публикой не только моментом кормления Ратмира, но и мыслями по поводу грудного вскармливания.

«Мамочки, которые отказываются от грудного вскармливания, я искренне вас не понимаю. Я конечно сама сначала боялась, но когда впервые покормила сыночка, то сразу поняла что ни за что не буду лишать нас такого удовольствия», — написала модель.

Instagram @volkonskaya.reshetova

Подписчики Решетовой разделились на два лагеря: кто-то высказал опасения по поводу ухудшения формы груди после вскармливания, а другие, наоборот — поддержали ее. Также модель отметила, что сын любит поесть, а значит удастся избежать проблемы застоя молока.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о публикации, в которой Анастасия Решетова поделилась трудностями беременности.