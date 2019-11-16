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Автомобиль с двумя детьми упал в Фонтанку в Петербурге — кадры с места

, 19:03 | Анастасия Игонина Фото 167

Иномарка перелетела через забор и ушла под воду.

Фото: www.globallookpress.com / Horst Galuschka;

Легковой автомобиль утонул в Фонтанке в Петербурге. Инцидент произошел вечером 16 ноября.

Кадры инцидента появились в социальных сетях. Легковушка перелетела через ограждение и стремительно ушла под воду.

По сообщениям очевидцев, в салоне находились четыре человека. Однако 78.ru передает, что в машине марки Renault Logan был водитель и двое маленьких детей. Одному из малышей исполнилось четыре года, другому — всего пять месяцев.

Четвертым в воде оказался очевидец ДТП — он бросился в реку, чтобы помочь находившимся в тонущей машине людям. К счастью, в происшествии никто не пострадал. По какой причине автомобиль свернул с проезжей части, пока неизвестно.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в октябре текущего года в Фонтанку упал автокран.

Автомобиль с двумя детьми упал в Фонтанку в Петербурге — кадры с места

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