Легковой автомобиль утонул в Фонтанке в Петербурге. Инцидент произошел вечером 16 ноября.

Кадры инцидента появились в социальных сетях. Легковушка перелетела через ограждение и стремительно ушла под воду.

По сообщениям очевидцев, в салоне находились четыре человека. Однако 78.ru передает, что в машине марки Renault Logan был водитель и двое маленьких детей. Одному из малышей исполнилось четыре года, другому — всего пять месяцев.

Четвертым в воде оказался очевидец ДТП — он бросился в реку, чтобы помочь находившимся в тонущей машине людям. К счастью, в происшествии никто не пострадал. По какой причине автомобиль свернул с проезжей части, пока неизвестно.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в октябре текущего года в Фонтанку упал автокран.