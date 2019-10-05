Момент падения автокрана в реку в Петербурге попал на видео. Инцидент произошел около семи часов утра в субботу, 5 октября, у дома № 44 на набережной реки Фонтанки. Запись с камеры наблюдения оказалась в распоряжении 5-tv.ru.

По предварительной информации, водитель забыл переключить транспортное средство на ручной тормоз, а сам вышел из салона, чтобы поправить зеркало. В это время машина начала двигаться в сторону реки, а ошеломленный мужчина бежал за автокраном до самой набережной, но предпринять что-либо для предотвращения аварии не смог.

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. По факту инцидента проводится проверка. Службы МЧС при помощи крана для подъема пытаются вытащить упавшее транспортное средство из реки.

Ранее 5-tv.ru что в центре Петербурга мужчина упал в Мойку в результате ДТП с участием машины «Яндекс. Такси».