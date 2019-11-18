Дмитрий Киселев рассказал, как поставить Россию на винную карту планеты

Известный журналист и телеведущий, глава МИА «Россия сегодня», председатель Союза виноградарей и виноделов РФ Дмитрий Киселев рассказал о последствиях принятия законопроекта о вине, ценах на этот напиток, а также мерах по улучшению его качества. Как он рассказал в интервью МИЦ «Известия», в первую очередь необходима всеобъемлющая поддержка российских производителей.

«Если мы поддержим отечественного производителя, если мы ставим перед собой великую задачу превратить Россию в полноценную, полновесную винную провинцию мира, поставить Россию на винную карту планеты, тогда нам нужно поддерживать отечественное виноделие. Безусловно», — подчеркнул он.

«Дешевый шмурдяк»

Киселев пояснил, что виноделам и виноградарям РФ крайне сложно конкурировать с зарубежными поставщиками, так как их продукция — «дешевый шмурдяк» — может выгодно отличаться по цене, а причиной этому является именно качество.

«Есть балк — это дешевое вино, даже, может быть, и вино, сделанное где-то из винограда, но некачественное вино, которое не удалось сбыть где-то за границей», — пояснил он.

В связи с этим журналист считает важным, что в настоящее время вводится понятие саморегулирующихся организаций виноградарей и виноделов, которые будут следить за качеством производимой продукции. В частности, винодельческое сообщество будет выделять лучшие из произведенных в России вин и маркировать их. Причем также будет применяться принцип географического местоположения виноградника и так далее.

«С одной стороны, если мы запретим вот этот дешевый шмурдяк, то, наверное, вино может стать отчасти дороже поначалу. Но если мы будем выращивать свой виноград, если мы будем расширять площади виноградников, налаживать свое производство разумно, современно, технологично, то это, конечно, приведет к более жесткой конкуренции на рынке и цена тогда будет снижена. То есть в краткосрочном смысле, может быть, да, но, а как нам перейти? Когда же нам надо начинать? Раньше начнем — раньше запустим этот процесс», — сказал Киселев.

Цена вопроса

Председатель Союза виноградарей и виноделов РФ привел в пример бутылки вина по цене не 100 с небольшим рублей на прилавках магазинов.

«Пожалуйста, стоит бутылка вина откуда-нибудь из Франции, Испании — откуда угодно, но это как бы пить противопоказано. И наш продукт неконкурентоспособен с таким продуктом иностранным. То есть это тоже тема: нужно ли ввозить, как наладить контроль на месте», — отметил он.

Киселев допустил, что цена бутылки российского вина может составить несколько сотен рублей.

«Я думаю, что бутылка вина, которая стоит 300 рублей, за эти деньги можно изготовить качественное вино».

После вступления закона в силу

Киселев считает, что после одобрения законопроекта о вине, в отрасли возникнет определенное напряжение.

«Потому что всех попросят либо работать по новым правилам, либо „на выход“. Как по Салтыкову–Щедрину: как превратить убыточное предприятие в прибыльное, ничего при этом не меняя, не получится. Надо меняться, и отрасли надо измениться, поэтому напряжение, безусловно, возникнет. Но это здоровый процесс», — уверен он.

На это, по мнению телеведущего, понадобится приблизительно пять лет, и будет «совершенно другая картина».

«Это не так долго. Это не быстрый процесс, быстро можно сделать только водку, быстро вино не сделаешь. Есть вещи, которые за две недели и не сделаешь. Есть вещи, которые предопределены природой: нельзя быстро воспитать человека, родить, есть определенные сроки, технологические и природные. Чем раньше мы встанем на этот путь, тем быстрее получим результат», — резюмировал он.

Ранее Дмитрий Киселев рассказал о перспективах виноделия в России.