«Саммит стал поворотным»: Киселев рассказал о перспективах виноделия в России

Генеральный директор МИА «Россия сегодня», а с недавнего времени также глава Совета Союза виноградарей и виноделов РФ Дмитрий Киселев рассказал о перспективах развития винодельческой отрасли в России. Журналист отметил, что страна нуждается в «твердых правилах» ведения бизнеса по производству вин. В связи с этим большое значение имеет обсуждаемый в Госдуме законопроект, где закрепляются технологические правила изготовления напитков.

«И если считать грубо, то половина вина у нас делается из полуфобрикатов импортных, а называется российским вином. А что такое полуфобрикат — это то, что можно развести, разбадяжить, добавить сахар, спирт закислить раскислить, ароматизировать, покрасить, разлить. <.> Этот полуфабрикат стоит копейки, неизвестно, из чего он состоит, и такое вино буквально раздевает экономически честных виноградарей и виноделов», — подчеркнул Киселев.

По словам нового главы Совета, состоявшийся в Крыму IX Всероссийский саммит виноделов имеет большое значение для развития виноделия в России. Киселев считает, что Россия, переняв опыт иностранных коллег, «может наверстать упущенное» и довести винную продукцию до такого уровня, чтобы она могла составить конкуренцию западным образцам напитка.

«Сейчас натуральное молоко и молочные продукты из натурального молока стоят на разных полках в магазинах. То же самое должно произойти с нашим вином. В этом смысле саммит стал поворотным. Это очень приятно и важно. Россия таким образом сможет наверстать упущенное», — отметил он.

Телеведущий подчеркнул, что винодельческая отрасль может серьезно пополнить бюджет государства, особенно, учитывая тот факт, что Россия обладает всеми возможностями для ее развития.

Киселев надеется, что закон, утверждающий новые правила ведения виноградарства и виноделия, будет принят в РФ до конца года. По словам журналиста, это станет шагом на пути превращения страны в винодельческую державу. Директор МИА «Россия сегодня» пообещал, что следующий саммит, проходящий на территории Крыма, станет еще лучше.

«Следующий саммит мы сделаем еще лучше. Мы превратим его в оптовую ярмарку, где будет произведен не только конкурс, но и где возможно будет заключить контракты на покупку этих вин и винопроизводящих хозяйств. Сейчас это встреча единомышленников, виноделов», — пояснил ведущий.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Киселев был избран главой Совет Союза виноградарей и виноделов России.