Поп-звезда Полина Гагарина продемонстрировала поклонникам свое великолепное чувство стиля. На своей странице в Instagram певица опубликовала фото в облегающем мини-платье, которое подчеркнуло ее стройные и длинные ноги.
Мерцающий наряд песочного цвета выгодно подчеркнул безупречную фигуру артистки, а элегантные босоножки на шпильке придали образу еще больше утонченности и изящества. Грациозная Гагарина походила на модель, которая вышла на подиум.
Красотой теледивы восхитились звезды шоубиза.
«НОГИ!» — написала телеведущая Екатерина Варнава.
«Роскошь, а не женщина», — с восторгом заметил фотограф Владимир Широков.
Остальные фанаты также не смогли сдержать восторженных комментариев в сторону певицы.
Ранее 5-tv.ru писал, что муж Полины Гагариной высмеял слухи про любовницу.