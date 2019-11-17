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  4. Варнава оценила длинные ноги Полины Гагариной — фото

Варнава оценила длинные ноги Полины Гагариной — фото

, 9:35 | Алиса Старжевская Фото 256

Снимок певицы в Instagram не оставил равнодушным ни коллег звезды, ни ее поклонников.

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Фото, видео: Instagram @gagara1987

Поп-звезда Полина Гагарина продемонстрировала поклонникам свое великолепное чувство стиля. На своей странице в Instagram певица опубликовала фото в облегающем мини-платье, которое подчеркнуло ее стройные и длинные ноги.

Instagram @gagara1987

Мерцающий наряд песочного цвета выгодно подчеркнул безупречную фигуру артистки, а элегантные босоножки на шпильке придали образу еще больше утонченности и изящества. Грациозная Гагарина походила на модель, которая вышла на подиум.

Красотой теледивы восхитились звезды шоубиза.

«НОГИ!» — написала телеведущая Екатерина Варнава.

«Роскошь, а не женщина», — с восторгом заметил фотограф Владимир Широков.

Остальные фанаты также не смогли сдержать восторженных комментариев в сторону певицы.

Ранее 5-tv.ru писал, что муж Полины Гагариной высмеял слухи про любовницу.

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