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Муж Полины Гагариной высмеял слухи про любовницу

, 17:26 | Мия Субботина Фото 849

Фотограф Дмитрий Исхаков опубликовал скриншот новости на своей странице в социальной сети.

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Фото, видео: Instagram @isxakov

Муж Полины Гагариной высмеял слухи про любовницу и измену жены. Известный фотограф Дмитрий Исхаков с юмором подошел к публикации поста на своей странице в Instagram.

«Подвиньтесь Кристина и Гарик. Про нас вполне тоже какую ******* пишут», — шутливо подписал пост Дмитрий.

Instagram @isxakov

Многие подписчики возмутились такой публикацией о звездах и высказались негативно в адрес желтой прессы в комментариях.

«У людей очень богатая фантазия»;

«Как только не изгаляются, лишь бы что-нибудь да написать. Аж противно от таких „журналистов“»;

«Вот откуда у них столько фантазии, они, наверное, в школьные годы по литературе получали только 5 за сочинения. Вам терпения!» — написали фолловеры.

Ложную информацию об изменах и разладе в семье певицы желтые пресса публикует не в первый раз, однако знаменитости всегда реагируют на такие публикации с иронией и юмором.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Полина Гагарина зажгла на сцене в ультракоротком платье.

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