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  4. Звезда «Битвы экстрасенсов» Кузнецова перенесла 298-ю операцию

Звезда «Битвы экстрасенсов» Кузнецова перенесла 298-ю операцию

, 9:27 | Карина Бернтгольц Фото 145

Медиум и блогер призналась, что с детства у нее наблюдались проблемы с дыхательными путями.

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Фото, видео: Instagram @nikol.official

Медиум и блогер Николь Кузнецова сообщила подписчикам в Instagram, что перенесла 298-ю операцию на горло. Свой пост участница «Битвы экстрасенсов» сопроводила фотографиями из немецкой клиники.

Кузнецова призналась, что на протяжении 33 лет вынуждена регулярно обращаться за медицинской помощью. С детства у нее наблюдались серьезные проблемы с дыхательными путями, вследствие чего экстрасенсу постоянно требовалось хирургическое вмешательство. В противном случае — она просто не может дышать.

«Я болею всю жизнь, и вот уже на протяжении 33 лет мне делают операции. К сожалению, вылечить меня невозможно. Никак. Никогда. Никому. Операции мне делать необходимо всегда, регулярно и до конца жизни. Без них я не могу дышать», — написала медиум.

Instagram @nikol.official

В завершении поста Кузнецова поблагодарила фанатов за поддержку, а они в ответ пожелали девушке скорейшего восстановления.

«Николь, рада, что операция прошла хорошо и вы снова легко дышите!»

«Скорейшего восстановления!»

«Здоровья вам!» — написали комментаторы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Николь Кузнецова в сексуальном наряде порассуждала о сглазе.

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