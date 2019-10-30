Медиум и блогер Николь Кузнецова решила просветить подписчиков в Instagram в вопросах сглаза и порчи. Участница «Битвы экстрасенсов» написала длинный пост о том, насколько опасны эти вредоносные влияния посторонних и близких людей.

По ее словам, сглазить человека можно и нечаянно. Например, позавидовав ему или похвалив. У сглаза короткий срок действия, и чаще он проходит сам. Однако регулярные сглазы и самосглазы со временем превращаются в «бытовую порчу». Порча же делается основательно и сроком на год. Ее первые признаки — проблемы со здоровьем различного свойства от головных и зубных болей до прыщей и депрессии. Бывают порчи на бесплодие, «мужское бессилие» и даже на смерть.

Instagram @nikol.official

Женская половина пользователей соцсети взяла рекомендации на заметку и завалила автора поста вопросами из личной жизни. Зато мужчины едва ли обратили внимание на написанное — слишком притягательной оказалась фотография, которой экстрасенс сопроводила текст. В кадре Николь стоит в белом наряде с глубоким декольте.

Возможно, теперь ей самой стоит бояться сглаза, ведь похвалы в ее адрес было не счесть. А некто под мистическим ником «Вампир» даже предложил Кузнецовой руку и сердце. И та ответила шутливым согласием.

«Какая же вы красотка, все время вами любуюсь!»

«Выходи за меня!» — отреагировали в комментариях.

Ранее 5-tv.ru писал, что экстрасенс Николь Кузнецова рассказала, как прогнать коварных демонов секса.