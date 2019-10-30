  1. Пятый канал
  4. Экстрасенс Николь Кузнецова в сексуальном наряде порассуждала о сглазе — фото

Экстрасенс Николь Кузнецова в сексуальном наряде порассуждала о сглазе — фото

, 11:12 Фото 3 989

Медиум опубликовала новый пост но мужчин увлек не текст, а эротичное фото.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @nikol.official

Медиум и блогер Николь Кузнецова решила просветить подписчиков в Instagram в вопросах сглаза и порчи. Участница «Битвы экстрасенсов» написала длинный пост о том, насколько опасны эти вредоносные влияния посторонних и близких людей.

По ее словам, сглазить человека можно и нечаянно. Например, позавидовав ему или похвалив. У сглаза короткий срок действия, и чаще он проходит сам. Однако регулярные сглазы и самосглазы со временем превращаются в «бытовую порчу». Порча же делается основательно и сроком на год. Ее первые признаки — проблемы со здоровьем различного свойства от головных и зубных болей до прыщей и депрессии. Бывают порчи на бесплодие, «мужское бессилие» и даже на смерть.

Instagram @nikol.official

Женская половина пользователей соцсети взяла рекомендации на заметку и завалила автора поста вопросами из личной жизни. Зато мужчины едва ли обратили внимание на написанное — слишком притягательной оказалась фотография, которой экстрасенс сопроводила текст. В кадре Николь стоит в белом наряде с глубоким декольте.

Возможно, теперь ей самой стоит бояться сглаза, ведь похвалы в ее адрес было не счесть. А некто под мистическим ником «Вампир» даже предложил Кузнецовой руку и сердце. И та ответила шутливым согласием.

«Какая же вы красотка, все время вами любуюсь!»

«Выходи за меня!» — отреагировали в комментариях.

Ранее 5-tv.ru писал, что экстрасенс Николь Кузнецова рассказала, как прогнать коварных демонов секса.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.83
-0.04 70.78
-0.06
Гороскоп на 30 октября: Рыбы, хватит сидеть в одиночестве!

Последние новости

12:42
Видео: бесплатная выдача «Клобазама» для тяжелобольных детей началась в Москве
12:30
Названы регионы России с самыми качественными дорогами
12:16
Соседка Губина считает, что его подкосила смерть родителей
12:10
Подозреваемые в нападении на иркутского политика попали на видео
12:04
Студенты проломили череп мужчине в центре Петербурга
11:42
14-летний подросток устроил стрельбу в пол в столичной школе

Сейчас читают

Гороскоп на 30 октября: Рыбы, хватит сидеть в одиночестве!
Подробности зверского убийства матери 12-летним сыном: мальчик играл в хирурга
«Впрыснуть бордо»: Пегову в деловом костюме сравнили с нимфой — фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев