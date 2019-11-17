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  4. Асмус призвала актрис не отказываться от съемок в сексуальных сценах

Асмус призвала актрис не отказываться от съемок в сексуальных сценах

, 7:56 | Алиса Старжевская Видео 203

Звезда обратилась к коллегам, которые после скандала вокруг фильма «Текст» боятся участвовать в откровенных эпизодах.

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Фото, видео: Instagram @asmuskristina

Российская актриса Кристина Асмус выступила с речью на премии «Женщина года» по версии Glamour. После выхода фильма «Текст» супруга Гарика Харламова оказалась в центре скандала. На знаменитость обрушился шквал критики за то, что она снялась полностью обнаженной в откровенной сцене со своим партнером по съемочной площадке Иваном Янковским.

Асмус решила поставить точку в этом вопросе и высказала свое отношение к съемкам в сценах эротического характера, пишет «Вокруг ТВ». Выйдя на сцену, теледива обратилась к актрисам, которые отказываются сниматься в пикантных эпизодах, боясь осуждения общественности. По мнению светской львицы, съемки и личная жизнь — это две абсолютно разные вещи. Поэтому не стоит брать во внимание мнение публики и отказываться от «хорошего кино».

«Из-за кучки идиотов и моралистов, которые не разделяют личную жизнь и работу, не надо отказываться от хорошего кино», — возмутилась знаменитость.

Асмус подчеркнула, что не призывает всех поголовно участвовать в подобных фильмах. Она лишь выступает против ограничения творческой деятельности из-за порицания общества. По словам звезды, она бы непременно снялась в фильме «Текст», даже если бы смогла предугадать волну ненависти заранее.

Ранее 5-tv.ru писал, что Кристину Асмус отчитали за слезы в эфире.

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