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Дмитрий Маликов заложил в банке картины художника Кончаловского

, 11:17 | Василий Заика Видео 112

Стоимость отдельных работ русского живописца достигает 20 миллионов рублей.

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Фото, видео: ТАСС / Владимир Гердо, Сергей Бобылев, Александр Лесс /Фотохроника ТАСС

Певец и композитор Дмитрий Маликов заложил в банке «Русский стандарт» пять картин русского живописца Петра Кончаловского, сообщает агентство «Москва».

Издание пишет, что в число полотен, переданных финансовой организации, вошли «Автопортрет с женой», «Крым. Беседка», «Лодки на Волхове», «Новгород. Антоний Римлянин» и «Яблони».

Музыкант в беседе с агентством подтвердил факт передачи картин банку, но причины, по которым пошел на данные меры, и вырученную за них сумму назвать отказался.

«Это очень личная информация и я бы не хотел ее комментировать. Но я очень люблю этого художника и у меня остались еще его картины», — заявил Дмитрий Маликов.

По данным агентства, певец не первый раз отдает полотна Петра Кончаловского банку в залог. Аналогичную операцию он проделывал в период с января по сентябрь 2017 года. В октябре 2019 года залоговый договор был оформлен музыкантом до декабря 2023 года.

Стоимость отдельных работ русского художника достигает 20 миллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дочь Дмитрия Маликова опубликовала детские фото.

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