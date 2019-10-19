«Стефания выросла, а Дима такой же»: Дочка Маликова опубликовала детские фото

19-летняя дочь Дмитрия Маликова неожиданно пустилась в воспоминания, опубликовав в своем аккаунте в Instagram целую серию своих детских фотографий. На большинстве из них маленькая Стеша в разном возрасте запечатлена вместе с папой, но на одном из снимков девочку держат на руках оба родителя, а на другом фото малышка прижимает к себе кота. Никак комментировать снимки из семейного архива девушка не стала.

Instagram @steshamalikova

Поклонники Маликовых в восторге от очарования маленькой Стефании и всего семейства. Они пишут, что Стеше очень повезло с родителями и советуют беречь их.

«Стеша соскучилась по папе…»

«Лучшее время».

«Какая ты кнопочка маленькая тут, Стешуня! А родители молодые!»

«Такая смешная кудряшка была в такую красавицу выросла».

«Стефания выросла, а Дима такой же», — умиляются фанаты.

Ранее 5-tv.ru писал, что ясновидящая нагадала пополнение в семье Дмитрия Маликова, причем буквально в следующем году.