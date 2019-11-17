Лукашенко будет баллотироваться на президентских выборах в Белоруссии в 2020 году

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о намерении баллотироваться на президентских выборах в республике в 2020 году, сообщает ТАСС.

При этом лидер страны отметил, что не намерен держаться «синими пальцами» за президентское кресло. Александр Лукашенко добавил, что выборы белорусского главы, вероятнее всего, будут намечены на лето.

Лидер Белоруссии подчеркнул, что внесение изменений в Конституцию страны накануне предстоящих выборов было бы глупой затеей.

«Г лупо было бы заявить, что к президентским выборам мы сменим Конституцию », — сказал Александр Лукашенко.

Президент Белоруссии добавил, что спешка в столь важном вопросе абсолютно неприемлема.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минск планирует изменить договор с Москвой об охране границ Союзного государства.