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Лукашенко будет баллотироваться на президентских выборах в Белоруссии в 2020 году

, 13:02 | Василий Заика Видео 36

По словам действующего президента республики, менять конституцию к предстоящим выборам было бы глупо.

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Фото, видео: ТАСС / Михаил Метцель

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о намерении баллотироваться на президентских выборах в республике в 2020 году, сообщает ТАСС.

При этом лидер страны отметил, что не намерен держаться «синими пальцами» за президентское кресло. Александр Лукашенко добавил, что выборы белорусского главы, вероятнее всего, будут намечены на лето.

Лидер Белоруссии подчеркнул, что внесение изменений в Конституцию страны накануне предстоящих выборов было бы глупой затеей.

«Глупо было бы заявить, что к президентским выборам мы сменим Конституцию», — сказал Александр Лукашенко.

Президент Белоруссии добавил, что спешка в столь важном вопросе абсолютно неприемлема.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минск планирует изменить договор с Москвой об охране границ Союзного государства.

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