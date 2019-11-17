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  4. Участников турнира по единоборствам задержали в Москве

Участников турнира по единоборствам задержали в Москве

, 15:39 | Нюра Незванова 113

Сотрудники Центра по противодействию экстремизму устанавливают личности участников соревнований.

Фото: РИА Новости / Владимир Песня

Участников турнира по единоборствам задержали в столице.

По предварительной информации, устанавливаются личности молодых людей. Сотрудники Центра по противодействию экстремизму проверяют их на причастность к беспорядкам 27 июля в столице.

В незаконной акции в Москве 27 июля принимали участие свыше 3,5 тысячи человек. Были возбуждены уголовные дела по статьям об участии в массовых беспорядках и о применении насилия к представителям власти. Тогда были арестованы более десяти участников незаконного митинга.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что следствие выявило еще шестерых лиц по «делу 27 июля».

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