  1. Пятый канал
  4. Следствие выявило еще шестерых лиц по «делу 27 июля»

Следствие выявило еще шестерых лиц по «делу 27 июля»

, 18:33 76

Двоим из них удалось скрыться.

Фото: ТАСС / Бобылев Сергей

В ходе расследования уголовного дела об июльских массовых беспорядках установлены еще шестеро лиц, применявших насилие в отношении правоохранителей.

Как сообщается на сайте СКР, 27 июля на улице Рождественка в центре Москвы граждане Лесных и Мартинцов, «действуя группой», напали на росгвардейца и повалили его на тротуар. Кроме того, Лесных ударил ногой другого силовика.

В свою очередь, Баршай толкнул сотрудника Росгвардии с разбега в спину, а Емельянов, по версии следствия, силой удерживал другого представителя власти, мешая ему выполнять обязанности.

«Вместе с тем двое других установленных лиц, узнав о проведении следственных действий, скрылись», — заявили в СКР.

Ранее сегодня полиция задержала жителя Москвы Дэнни Кулинича. Молодому человеку инкриминируют активное участие в организации массовых беспорядков летом этого года.

Летом 2019 года в Москве прошли несколько акций протеста, часть из которых проводилась под лозунгом поддержки незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Большая часть из них не была санкционирована столичными властями. Более того, власти города неоднократно призывали воздержаться от участия в незаконных митингах.

Читайте также

+7° Днём +12°
Ночью +6°
64.37
0.15 70.93
0.20
Гороскоп на 14 октября: Тельцы, слушайте свое сердце!

Последние новости

19:27
Грабители устроили стрельбу на Ленинском проспекте в Москве и украли шесть миллионов
19:17
«Русская Кардашьян» в леопардовом бикини показала пышные формы со всех ракурсов
19:05
Корреспондент программы «Известия» стал победителем конкурса МВД России «Щит и перо»
18:56
Звезда K-pop найдена мертвой в своем доме в Сеуле
18:45
Путин впервые с 2007 года прибыл в Саудовскую Аравию — видео
18:33
Следствие выявило еще шестерых лиц по «делу 27 июля»

Сейчас читают

Директор Моисеева показал, в каких условиях живет певец после инсульта
Праздник Покрова Пресвятой Богородицы: что категорически нельзя делать 14 октября
Звезда клипа «Ленинграда» Алла Михеева сфотографировалась на шпильках в ванной

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев