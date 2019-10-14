Следствие выявило еще шестерых лиц по «делу 27 июля»

В ходе расследования уголовного дела об июльских массовых беспорядках установлены еще шестеро лиц, применявших насилие в отношении правоохранителей.

Как сообщается на сайте СКР, 27 июля на улице Рождественка в центре Москвы граждане Лесных и Мартинцов, «действуя группой», напали на росгвардейца и повалили его на тротуар. Кроме того, Лесных ударил ногой другого силовика.

В свою очередь, Баршай толкнул сотрудника Росгвардии с разбега в спину, а Емельянов, по версии следствия, силой удерживал другого представителя власти, мешая ему выполнять обязанности.

« Вместе с тем двое других установленных лиц, узнав о проведении следственных действий, скрылись », — заявили в СКР.

Ранее сегодня полиция задержала жителя Москвы Дэнни Кулинича. Молодому человеку инкриминируют активное участие в организации массовых беспорядков летом этого года.

Летом 2019 года в Москве прошли несколько акций протеста, часть из которых проводилась под лозунгом поддержки незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Большая часть из них не была санкционирована столичными властями. Более того, власти города неоднократно призывали воздержаться от участия в незаконных митингах.