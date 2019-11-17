Дочь Гузеевой показала редкие фотографии из семейного архива

Фотографии юной Ларисы Гузеевой появились в сети. Архивные снимки опубликовала дочь актрисы Ольга в сторис Instagram.

На одной из фотографий артистка вместе родными сидит за столом. У всех, присутствующих на фото, счастливые и беззаботные лица. Лариса Гузеева кокетливо улыбается, глядя на камеру.

Еще на нескольких кадрах Гузеева запечатлена на синем диване вместе с дочерью и близкими. Забавно, что на всех фотографиях девочка кривляется.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что дочь Ларисы Гузеевой боится повторной операции — у девушки снова обнаружили опухоль. Уже год Ольга Бухарова борется с онкологией. В 2018 году девушка перенесла первую хирургическую операцию. Теперь же стоит вопрос о втором хирургическом вмешательстве.