«Опухоль вернулась»: дочь Ларисы Гузеевой боится повторной операции

Дочь телеведущей и актрисы Ларисы Гузеевой 19-летняя Ольга Бухарова сообщила в Instagram нерадостную новость. По словам наследницы знаменитости, у нее вновь обнаружена опухоль. Юная девушка опубликовала в соцсеть серию фотографий из клиники.

«Опухоль вернулась. Если придется делать вторую операцию — я набью татуху», — подписала снимки девушка.

Instagram @toons_n_spoons

Ольга Бухарова всерьез обеспокоена состоянием своего здоровья. Юная дочь телеведущей страдает от недостатков в работе собственного организма.

«Тот момент, когда ты был счастлив несколько дней, тебя ничто не беспокоило, показалось, что жизнь налаживается. И тут твой организм напоминает тебе, что ты не заслуживаешь счастья…» — поделилась печалью наследница звезды.

По некоторой информации, первую операцию Ольга Бухарова перенесла в 2018 году, пишет КР.RU. Однако ни звездная мама, ни сама госпитализированная не раскрыли подробностей хирургического вмешательства.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что теплое поздравление Ларисы Гузеевой в адрес дочери растрогало соцсети.