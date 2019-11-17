Видео: футболисты и болельщики устроили ожесточенную драку на поле в Астрахани

Массовой дракой завершился футбольный матч в Астрахани. Встреча команд «Волгарь» и «Легион Динамо» из Махачкалы переросла в серьезную потасовку.

Начал драку один из игроков махачкалинской команды. Первую стычку команд пресек рефери, однако буквально в этот же момент драка началась в противоположном углу. Конфликт оказался настолько серьезным, что на поле выбежали не только запасные игроки команд, но и находившиеся на стадионе болельщики.

Пока неизвестно что именно вызвало такое недовольство игроков «Легиона». По одной из версий, дело в неприятном инциденте, произошедшем во время игры — в погоне за мячом игрок «Волгаря» буквально перелетел через упавшего противника. Спортсмен долгое время не мог встать самостоятельно, на поле пригласили медиков.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что футбольные болельщики из пяти стран устроили массовую драку в Будапеште.