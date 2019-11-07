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  4. Видео: Футбольные болельщики из пяти стран устроили массовую драку в Будапеште

Видео: Футбольные болельщики из пяти стран устроили массовую драку в Будапеште

, 23:59 | Екатерина Разубаева Видео 83

Драка началась перед матчем ЦСКА с «Ференцварошем».

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Michael Bunel/Nurphoto, YouTube @ Gruppa of

В потасовке, завязавшейся между футбольными болельщиками в Будапеште, по предварительным данным, участвовали фанаты из пяти стран. В драке были замечены болельщики клубов из Польши, Сербии, Болгарии, а также России и Венгрии. Столкновение состоялось накануне матча московкой команды ЦСКА с местным «Ференцварошем». По информации «Спорт-Экспресс», потасовка могла быть спланирована заранее.

По данным Sport24, фанаты также устроили беспорядки в городском метро. В результате полиция была вынуждена перекрыть движение по ветке подземки, ведущей к стадиону «Групама Арена» в Будапеште, где уже началась игра.

Как сообщили в посольстве РФ в Венгрии, в результате конфликта, разгоревшегося на улицах города, задержали нескольких болельщиков ЦСКА. Сотрудники консотдела посольства работают над скорейшим освобождением задержанных россиян.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что фанаты футбольного клуба «Спартак» избили Мирослава Голунова, который ударил капитана красно-белых Дениса Глушакова в ноябре 2018 года.

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