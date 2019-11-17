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«Не говорите плохо о Ксюше!»: мать Виторгана встала на защиту Собчак

, 21:10 | Анастасия Игонина 97

Ирина Виторган призналась: ей не нравится, что после развода ей стали говорить гадости о бывшей невестке.

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Мать Максима Виторгана — Ирина — призвала публику не говорить плохо о Ксении Собчак. По словам женщины, у ее сына сохранились прекрасные отношения с бывшей супругой.

Ирина Виторган призналась в эфире одного из федеральных каналов, что ее очень расстраивает, когда хейтеры говорят или пишут гадости о бывшей невестке. Женщина настаивает: Собчак — восхитительная жена и мать, и к маленькому Платону телеведущая всегда относилась «с придыханием».

«Мне очень обидно, когда люди на улице подходят ко мне и начинают говорить: «Ну наконец-то Максим развелся с этой». Я таким сразу отвечаю: «Не подходите ко мне. Не говорите плохо о Ксюше!«» — цитирует Teleprogramma.pro.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что сын трогательно поздравил Собчак с днем рождения.

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